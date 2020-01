La rapper Bhad Bhabie si rivolge alla chirurgia plastica.

La rapper di 16 anni Bhad Bhabie, il cui vero nome è Danielle Bregoli, è un po’ diversa in questi giorni. Ha finalmente ammesso di aver subito un intervento di chirurgia plastica? Internet ha ronzato di recente il cambio di aspetto del rapper di 16 anni Bhad Bhabie, e l’adolescente sta stabilendo il record delle sue caratteristiche apparentemente modificate.

Alla gente piace trascinare Bhad Bhabie (su Instagram ha oltre 17,2 milioni di followers), quindi non sorprende che nel momento in cui ha iniziato a sembrare un po’ diversa, gli hater (odiatori seriali del web) hanno iniziato a fare la fila per l’arrosto.

Bhad Bhabie rifatta

È facile capire perché alcuni fan non possono essere persuasi quando si tratta delle storie di questa adolescente, ma crediamo davvero che questa sedicenne abbia subito un intervento di chirurgia plastica? Certo, non è così bizzarro come sembra, soprattutto in questi giorni, ma non dovremmo dare a Bhad Bhabie il beneficio del dubbio? Dopotutto, abbiamo attraversato la “pubertà” in un punto o nell’altro.