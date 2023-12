Ultime Notizie » astronomia » Quante volte la Terra ha orbitato attorno al sole?

Oggi parliamo della velocità a cui i pianeti si muovono attorno al sole: è facile dimenticare questa informazione quando ci troviamo sulla Terra. Ci sono sette altri pianeti che ruotano intorno al sole e tutti e otto i pianeti compiono un viaggio costante intorno al sistema solare da miliardi di anni. E’ possibile calcolare il numero di viaggi che ogni pianeta ha compiuto attorno al sole utilizzando la matematica di base, dato che le orbite dei pianeti sono rimaste pressoché invariate nel corso della loro esistenza.

Il sistema solare è nato circa 4,6 miliardi di anni fa, quando il sole cominciò a formarsi da una nuvola di polvere lasciata da precedenti esplosioni stellari. Circa 4,59 miliardi di anni fa nacquero i pianeti giganti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E circa 4,5 miliardi di anni fa, secondo The Planetary Society, presero forma i pianeti più piccoli e rocciosi: Mercurio, Venere, Terra e Marte.

Ma quando nacquero i pianeti, le loro orbite attorno al sole non erano le stesse di oggi (soprattutto quelle dei pianeti giganti). Per circa 100 milioni di anni dopo la formazione dei primi pianeti, ci fu tra loro una “instabilità dinamica”, che risultò in un tiro alla fune gravitazionale tra questi grandi corpi e fece sì che il resto del materiale planetario del sistema solare esterno, e anche alcuni protopianeti emergenti, che verranno catapultati fuori dal sistema solare. Tuttavia, una volta che tutti i pianeti sono emersi e hanno finito di lottare tra loro per le loro posizioni, si sono sistemati in orbite coerenti e stabili che da allora non sono cambiate molto.

Velocità dei pianeti intorno al sole: quanti viaggi hanno compiuto?

Secondo gli astronomi per la maggior parte della storia del

sistema solare, le orbite dei pianeti sono state stabili. Utilizzando le attuali dinamiche orbitali, è possibile stimare il. Ad esempio, la Terra ha compiuto circa 4,5 miliardi di orbite in 4,5 miliardi di anni, mentre Mercurio ha completato circa 18,7 miliardi di orbite in 4,5 miliardi di anni. Al contrario, Nettuno ha effettuato solo circa 27,9 milioni di viaggi durante i suoi 4,59 miliardi di anni di esistenza.

Sembrano numeri impressionanti (e lo sono), ma la maggior parte dei pianeti potrebbe potenzialmente raddoppiare il numero di orbite nel corso della loro vita rimanente. Tra circa 4,5 miliardi di anni, il Sole si espanderà verso l’esterno per raggiungere l’orbita terrestre e trasformarsi in una stella nana rossa, che distruggerà Mercurio, Venere e la Terra. Gli altri pianeti potrebbero sopravvivere per un certo periodo se non verranno bruciati, ma le loro orbite saranno probabilmente notevolmente alterate.