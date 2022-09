Ultime Notizie » fotografia » Anelli di Nettuno fotografati dal Telescopio Webb

SPAZIO NEWS – Siamo sempre grandi fan di Saturno, ma gli anelli di Nettuno ci stanno dando tutte le sensazioni in questa nuova immagine del telescopio spaziale James Webb. È la visione più chiara degli anelli in più di 30 anni. Gli anelli di Nettuno sono stati fotografati per l’ultima volta da NASA Voyager nel 1989, come si vede nella seconda immagine. La Voyager aveva viaggiato per 12 anni prima di raggiungere questo pianeta lontano che dista più di 2,8 miliardi di miglia dal Sole.

Immagine 1: un Nettuno perlato è al centro dell’immagine su sfondo nero. Gli anelli di Nettuno sono una caratteristica distintiva. Intorno a Nettuno e ai suoi anelli ci sono altre 6 lune, viste come piccoli punti. In senso orario, a partire dalle 3, sono: Despina, Proteus, Larissa, Thalassa, Naiad, Galatea.

Immagine 2: cinque anelli appaiono su due immagini divise in due verticalmente da una barra nera. Tre degli anelli sono affilati e fini e due sono sfumati e più diffusi. Le due esposizioni di 591 secondi degli anelli di Nettuno sono state scattate con il filtro trasparente dalla fotocamera grandangolare Voyager 2 il 26 agosto 1989 da una distanza di 280.

Altri segreti del pianeta Nettuno



000 chilometri (175.000 miglia). I due anelli principali sono chiaramente visibili e appaiono completi sulla regione dell’immagine. Queste immagini a lunga esposizione sono state scattate mentre gli anelli erano retroilluminati dal sole con un angolo di fase di 135 gradi. Questa geometria di visualizzazione migliora la visibilità della polvere e consente di vedere le parti più deboli e polverose dell’anello. Il bagliore luminoso al centro è dovuto alla sovraesposizione della mezzaluna di Nettuno.

Allo stesso modo, il telescopio più potente del mondo ha rivelato per la prima volta una banda luminosa continua di nubi ad alta latitudine al polo nord del pianeta. In precedenza, questo poteva essere visto al polo sud del gigante ghiacciato.

James Webb è stato anche in grado di rilevare sette delle 14 lune di Nettuno, incluso Tritone, la sua luna più grande e insolita, che orbita attorno al pianeta in modo retrogrado. Date queste caratteristiche peculiari, gli scienziati suggeriscono che Tritone fosse forse un oggetto nella fascia di Kuiper (una regione di corpi ghiacciati ai margini del sistema solare) che era attratto dalla gravità di Nettuno.

Infine, la NASA ha ribadito che prevede di effettuare ulteriori studi il prossimo anno utilizzando il più grande telescopio spaziale mai costruito, con lo scopo di indagare sia sul pianeta che sul suo più grande satellite naturale.