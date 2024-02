Ultime Notizie » Alaska » Primo caso mortale di Alaskapox, una nuova malattia virale

Un anziano è diventato la prima persona a morire dopo aver contratto il vaiolo dell’Alaska, una malattia virale recentemente scoperta in Alaska, negli Stati Uniti. Come riferito venerdì dalle autorità sanitarie statali, l’uomo, originario della penisola di Kenai, ha presentato i primi sintomi dell’infezione a settembre, quando è comparsa una lesione tenera sotto l’ascella.

La vittima aveva anche un sistema immunitario indebolito a causa del trattamento contro il cancro. Ciò probabilmente ha contribuito alla gravità della sua malattia, ha riferito il Dipartimento della Salute dell’Alaska. Allo stesso modo, è stato riferito che la persona viveva in una zona boscosa e non ha riferito di aver viaggiato di recente o di aver avuto contatti con persone malate o che avevano lesioni simili.

Secondo quanto riferito, l’uomo si stava prendendo cura di un gatto randagio che cacciava regolarmente piccoli mammiferi e lo graffiava spesso. Sebbene l’animale sia risultato negativo agli anticorpi e all’orthopoxvirus, gli scienziati ipotizzano che i graffi possano rappresentare una possibile fonte di inoculazione attraverso la trasmissione dei fomiti.

Oltre ad essere il primo caso umano mortale, è la prima infezione umana documentata al di fuori dell’area di Fairbanks, indicando che la malattia, diffusa da piccoli mammiferi, si è diffusa ad altre comunità. Ad oggi sono state registrate solo sette infezioni da questa malattia. Il primo è stato identificato nel 2015 in un adulto che presentava un rash cutaneo localizzato e un ingrossamento dei linfonodi.

Secondo l’epidemiologa statale Julia Rogers, gli effetti documentati delle infezioni da vaiolo dell’Alaska nelle persone erano piuttosto lievi, con sintomi come eruzioni cutanee, febbre e affaticamento. “I sei casi precedenti sono stati identificati in ambito ambulatoriale e si trattava di malattie lievi che si sono in gran parte risolte in poche settimane senza ricovero ospedaliero“, ha detto ai media locali.