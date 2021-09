Ultime Notizie » Amazon Prime » #PrimeVideo Juve-Chelsea: Vignette Divertenti sui problemi dello streaming

Con Amazon e Dazn continuano i problemi delle dirette streaming calcio. La saturazione delle richieste provoca un sacco di problemi tecnici che fanno arrabbiare gli utenti che hanno pagato per vedere le partite di calcio. Anche per la diretta streaming di Juventus-Chelsea il discorso non è cambiato. Di seguito una breve raccolta di vignette e frasi diverteti sui problemi avuti da Amazon Prime Video con la trasmissione online del match di Champions League vinto poi dalla Juventus per 1-0 con gol di Federico Chiesa al 46′.

Forse #PrimeVideo prima del fischio finale riuscirà a trovare la quadra.

Ora è di nuovo scurissimo.#jvtblive — Papper Papp (Paola) (@PapperPapp) September 29, 2021

Siamo passati da " Ultra HD, HDR, 4K, Dolby Digital " a " Almeno si vede " #JuventusChelsea #PrimeVideo — Antonio Mileo (@AntonioMileo) September 29, 2021