iFURTHER: rete di radar cognitivi ad alta frequenza

L’Unione Europea sta sostenendo il progetto iFURTHER per rafforzare la protezione del territorio attraverso l’integrazione di una rete di radar cognitivi ad alta frequenza dedicata al monitoraggio dello spazio aereo e marittimo. Questa innovativa tecnologia aiuterà a rilevare prestazioni e capacità di localizzazione degli obiettivi a lungo raggio (oltre l’orizzonte) utilizzando le riflessioni dei segnali da parte di ionosfera e superficie terrestre.

Per la realizzazione del progetto, un consorzio è stato costituito tra 18 enti pubblici e privati dell’UE che forniscano il servizio e il know-how necessario per raggiungere gli obiettivi. Il gruppo di Fisica dell’Alta Atmosfera e Radiopropagazione dell’INGV, guidato dal Dott. Claudio Cesaroni, fornirà dati e modelli in real-time provenienti dalle infrastrutture osservative dell’Istituto per definire le caratteristiche della propagazione dei segnali attraverso la ionosfera terrestre.