Un portiere robot para un rigore di Messi in Qatar

VIDEO VIRALI – Un portiere robot del Museo Olimpico del Qatar ha sorpreso Lionel Messi parando un suo calcio di rigore. Una cosa abbastanza inusuale, soprattutto per un campione come Messi. Il fuoriclasse argentino calcia nell’angolo in alto a destra della porta, ma il portiere gli nega il gol con una parata eccezionale.

L’insolito scatto è stato realizzato durante un tour del club delnel paese che ospiterà i prossimi Mondiali a novembre. Di seguito possiamo vedere in video l’azione che è diventata virale su Twitter.