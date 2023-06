Ultime Notizie » andrea pirlo » Pirlo allenerà la Sampdoria in Serie B

Andrea Pirlo, campione del mondo del 2006 ed ex allenatore della Juventus, è stato annunciato come il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo la sua esperienza in Turchia con il Karagumruk, Pirlo torna in Italia per una nuova avventura in Serie B.

La Sampdoria aveva inizialmente considerato Fabio Grosso, ma la nuova proprietà ha deciso di affidarsi a Pirlo, che ha firmato un contratto biennale con l’opzione per un terzo anno.

Pirlo ha vinto la concorrenza di un altro tecnico che ha lavorato in Turchia, Francesco Farioli. La Sampdoria spera che Pirlo porti il suo stile moderno di gioco e ripeta il successo della passata stagione, in cui una squadra con un campione del mondo in panchina ha avuto successo a Genova.