Antifurto Apple disattiva gli iPhone rubati durante le rivolte negli USA.

Mentre le proteste per la morte di George Floyd continuano negli Stati Uniti, molte delle quali finiscono con il saccheggio, Apple ha attivato una funzione che avvisa coloro che hanno rubato gli iPhone che vengono monitorati. I prodotti Apple dell’azienda sono diventati il ​​bersaglio preferito dei saccheggiatori e numerosi Apple Store sono stati attaccati o danneggiati a Washington, Los Angeles, San Francisco, New York e Filadelfia, tra le altre città del paese.

Per questo motivo, Apple ha attivato un software di prossimità (antifurto) che disabilita il dispositivo quando viene prelevato illegalmente da un negozio. La funzione non è nuova, ma fino ad ora non è stata utilizzata a questi livelli. Pertanto, grazie a questa misura, quando un saccheggiatore accende un iPhone rubato, l’unica cosa che appare sullo schermo è la frase: “Questo dispositivo è stato disabilitato e viene monitorato. Le autorità locali verranno avvisate”.

La misura, tuttavia, non garantisce che i dispositivi rubati vengano restituiti, ma fa sì che, una volta disabilitati, molti di essi vengano abbandonati a causa della paura di essere localizzati. Per garantire la sicurezza del personale e dei clienti durante le rivolte, Apple ha chiuso la maggior parte dei suoi negozi negli Stati Uniti, che erano appena stati riaperti dopo la chiusura a causa della pandemia di coronavirus.