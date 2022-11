Ultime Notizie » Andy Taylor » Andy Taylor (chitarrista dei Duran Duran) ha un cancro in stadio avanzato

Andy Taylor, chitarrista e membro fondatore della band pop rock britannica Duran Duran, sta attualmente combattendo contro il cancro alla prostata allo stadio 4, hanno annunciato sabato i suoi compagni di band.

“Poco più di 4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico allo stadio 4 (…) Sebbene le mie condizioni attuali non siano immediatamente pericolose per la mia vita, non esiste una cura”, ha scritto Taylor in una lettera, letta dal frontman e cantante della band, Simon Le Bon, durante il discorso di introduzione dei Duran Duran alla Rock and Roll Hall of Fame.

La cerimonia doveva servire come riunione di tutti i suoi membri dopo 17 anni, ma una recente ‘battuta d’arresto’ con la salute di Tylor gli ha impedito di partecipare. Il musicista aveva lasciato il gruppo nel 1986. Si è poi riunito nel 2001, ha suonato nell’album ‘Astronaut’ del 2004 e ha lasciato di nuovo il progetto nel 2006.