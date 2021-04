Parma Milan Streaming Gratis e Diretta TV. Milan favorito nell’anticipo della 30a giornata di Serie A che si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma oggi, sabato 10 aprile 2021, con fischio d’inizio alle ore 18:00. Il problema è che non riesce a togliersi dal collo la Juventus ad un solo punto dietro in classifica. Gli unidici punti di distanza dalla capolista Inter ormai hanno allontanato i sogni di scudetto alla formazione e Pioli teme che adesso ci siano cali di tensioni nelle teste dei suoi ragazzi. Certo, oggi i rossoneri giocano in casa della penultima in classifica, per questo motivo i pronostici parlando di un “2” secco in schedina. Inoltre il Parma è una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (10 reti, come contro Palermo e Roma): l’attaccante del Milan segna in media un gol ogni 89 minuti contro i gialloblu, suo miglior dato contro avversarie affrontate almeno otto volte nella competizione. Andiamo a scoprire dove vedere Parma Milan streaming e tv.

Parma Milan Diretta: Canale TV e dove vederla

Parma Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Parma Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Parma Milan streaming graits per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Parma Milan non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Parma Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni



Il Parma è l’unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino del Milan contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d’andata).

⚽ Queste le probabili formazioni di Parma Milan

D’Aversa è sempre alle prese con una lista infortuni lunghissima. Rientra dalla squalifica Pezzella e torna titolare Kurtic. In attacco ancora Gervinho, Pellé e Man. Saelemaekers tornerà nei tre dietro Ibrahimovic, in difesa è ballottaggio tra Dalot e Kalulu per il ruolo di terzino destro. Rebic e Calhanoglu completano il reparto offensivo a supporto dello svedese. Si rivedono tra i convocati Mandzukic e Leao.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Mihaila, Osorio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Zikrzee.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calabria, Maldini.