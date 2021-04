Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Parma-Milan Streaming Real Madrid-Barcellona Gratis, dove vederle Stasera. Oggi Spezia-Crotone

Dove vedere le partite di calcio in tv: Parma-Milan, Real Madrid-Barcellona e tutte le altre di oggi sabato 10 aprile 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

11:00 Ascoli-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:00 Milan-Juventus (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:30 Manchester City-Leeds United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:00 Ascoli-Monza (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Pordenone (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Entella-Salernitana (Serie B) – Dazn

14:00 Lecce-Spal (Serie B) – Dazn

14:00 Brescia-Pescara (Serie B) – Dazn

14:00 Getafe-Cadice (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Spezia-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Partita che apre la 30a giornata di campionato. Daniel Verde ha segnato l’ultimo gol dello Spezia (16° posto con 29 punti) con i suoi ultimi tre gol in Serie A. Junior Messias ha segnato l’ultimo gol del Crotone (ultimo in classifica con 15 punti) in quattro delle ultime cinque partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, incluso lo scontro diretto inverso. Lo Spezia ha subìto sette gol in campionato su rigore, un record alto parimerito in campionato.

Diretta Spezia Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Albinoleffe-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Palermo-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Perugia-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Bayern-Union B (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:00 Frosinone-Cittadella (Serie B) – Dazn

16:00 Liverpool-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Athletic-Alaves (Liga) – Dazn

17:00 Strasburgo-PSG (Ligue 1) – Dazn

17:30 Avellino-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

18:00 Diretta Parma-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Secondo anticipo odierno della 30a giornata di Campionato. Graziano Pellè ha segnato il suo primo gol con il Parma (19° posto con 20 punti) dopo essere rientrato in Italia nell’ultima partita casalinga. Curiosamente, entrambi i suoi gol in carriera in Serie A sono arrivati in questo stadio e con un tiro col piede destro. Jens Hauge ha segnato il gol del pareggio nel finale di partita l’ultima volta, con quattro dei suoi cinque gol ufficiali per il Milan (2° posto con 60 punti) che sono arrivati nel secondo tempo. Dall’inizio della stagione 2019/20 in poi, la percentuale di vittorie del Milan da favorito nelle trasferte di Serie A è stata dell’80,95% (17 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte).

Diretta Parma Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Eibar-Levante (Liga) – Dazn

18:30 Crystal Palace-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Stoccarda-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Udinese-Torino (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Terzo e ultimo anticipo odierno del turno di Serie A. Roberto Pereyra dell’Udinese (12° posto con 33 punti) ha segnato tutti i suoi gol stagionali in SA finora nel corso del 2021, segnando tre volte nel primo tempo. Anche Antonio Sanabria del Torino (17° posto con 24 punti) è stato l’eroe della sua squadra negli ultimi tempi, e, dopo la sua doppietta contro i rivali locali della Juventus, l’attaccante paraguayano ha segnato quattro gol nell’arco delle sue cinque presenze con il Torino, segnando tre volte nel secondo tempo. Il Torino ha subìto dopo l’ora di gioco il 50% dei 52 ‘gol contro’ subiti in Serie A.

Diretta Udinese Torino disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Diretta Real Madrid-Barcellona (Liga) – Dazn

Il grande classico del calcio spagnolo lascerà questo sabato un nuovo leader nella classifica LaLiga Santander e una buona dose di pressione per l’Atlético de Madrid, dopo l’appuntamento tra un Real Madrid cresciuto dall’immagine offerta contro il Liverpool e un Barcellona con un buon fattore fisico dalla sua parte, che vola nel torneo domestico. Alla fine del primo giro era difficile spiegare che dalla classica di aprile sarebbe emerso un nuovo leader. Nessuno al Real Madrid e al Barcellona poteva immaginarlo a causa della distanza di un Atlético de Madrid cresciuto. Il crollo della squadra di Diego Simeone e il ritorno alla regolarità di due grandi che tornano sempre, presentano una partita con tutti gli stimoli in una cornice nuova.

Diretta Real Madrid Barcellona disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Montpellier-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.