Nel 2022 il settore delle tende e schermature solari ha superato i livelli pre-covid, registrando una crescita del 14,2% rispetto al 2021, secondo i dati di Assotende di FederlegnoArredo. L’aumento sul mercato interno è stato del 15,9%, con buoni risultati anche per l’export, che ha toccato 15,6 miliardi di euro di valore nei primi 9 mesi del 2022.

Le esigenze dei consumatori sono sempre più rivolte a sostenibilità, qualità e design, per rendere gli spazi outdoor più confortevoli ma senza trascurare lo stile e l’impatto ambientale.

Tra le soluzioni più gettonate per le aree esterne ci sono pergole e tende da sole, soprattutto le strutture caratterizzate da un’estetica moderna e ricercata, nonché in grado di offrire la massima attenzione all’ambiente e un benessere elevato.

Il Made in Italy si conferma un riferimento per le pergole e le tende da sole

I prodotti Made in Italy per l’outdoor sono tra i più richiesti sul mercato, grazie a uno stile distintivo, tecnologie innovative e materiali di elevata qualità.

In quest’ambito, un punto di riferimento del settore è per esempio Outdoor Design Service, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore che collabora con i migliori brand e si occupa della progettazione e dell’installazione di tende da sole e pergole attraverso tecnici specializzati.

Tra gli articoli di tendenza per l’outdoor ci sono innanzitutto le pergole bioclimatiche, realizzate in acciaio e alluminio, con struttura addossata a parete o autoportante e copertura a lame orientabili eventualmente anche retraibili.

Eleganti e sostenibili, le pergole bioclimatiche offrono un ambiente fresco e confortevole tutto l’anno, riducono i consumi energetici dell’edificio e permettono di valorizzare la zona outdoor in modo ottimale di terrazze, attici, giardini e dehors di bar, ristoranti, spa e hotel.

Per le location raffinate e di tendenza una schermatura solare ideale sono le pergole in pendenza, in grado di valorizzare gli ambienti moderni con una soluzione di alta qualità e di design.

Per la massima protezione dagli agenti atmosferici è possibile optare per una copertura mobile a telo unico in PVC, un materiale oscurante e ignifugo con un’ottima stabilità dimensionale. È possibile anche chiudere il perimetro della pergola in pendenza, attraverso l’installazione di pareti in tessuto o in vetro per creare un vero e proprio vano.

Un’altra soluzione particolarmente richiesta per l’outdoor è rappresentata dalle tende da sole, ideali per schermare i raggi solari su balconi, terrazzi, locali pubblici e ovunque sia necessario installare una copertura frontale che protegge dal sole e dalle intemperie.

Un modello molto apprezzato è quello delle tende da sole a guida laterale, una struttura semplice e robusta con possibilità di attacco a parete o a soffitto. Altrettanto richieste sono le tende da sole a bracci estensibili, con fissaggio a motore o ad argano e regolazione micrometrica dell’inclinazione.

Quando optare per pergole e tende da sole?

Per scegliere se valorizzare uno spazio esterno con una pergola o una tenda da sole bisogna innanzitutto valutare le proprie esigenze, dal budget a disposizione al tipo di spazio outdoor che si desidera ottenere in termini di comfort e funzionalità. Allo stesso tempo, è importante considerare le caratteristiche dell’edificio e dell’area esterna per individuare l’opzione più adeguata.

In generale, le tende da sole sono semplici da montare e si adattano a qualsiasi area esterna, non richiedono permessi edilizi e hanno bisogno di una manutenzione minima. Le pergole consentono di creare un nuovo ambiente, hanno un design moderno e affascinante, si possono utilizzare tutto l’anno, anche d’inverno.

Per esempio, le tende da sole sono indicate per spazi esterni ristretti di piccole dimensioni, per usufruire di una buona protezione dal sole con una soluzione non invasiva e facile da installare, con molti modelli che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Quando si dispone di un outdoor più ampio, invece, è possibile optare per una pergola bioclimatica, in grado di schermare la luce del sole e proteggere dalla pioggia, con lamelle inclinabili che possono essere regolate in base alle proprie necessità per un comfort outdoor sostenibile.

Ad ogni modo, è importante valutare con attenzione tutte le soluzioni disponibili, lasciandosi consigliare da professionisti esperti per capire in che modo valorizzare e proteggere una zona outdoor in modo ottimale.