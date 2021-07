Ultime Notizie » Alimentazione » Certificano un nuovo effetto della Carenza di Vitamina D nell’organismo

Un nuovo studio condotto da ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH) negli Stati Uniti ha rivelato un possibile effetto della mancanza di vitamina D nel corpo. Nello specifico, determinano che questo fenomeno potrebbe innescare un aumento del rischio di dipendenza da oppiacei. Pertanto, le conclusioni dello studio suggeriscono che affrontare il problema della carenza di vitamina D nella società con integratori economici potrebbe aiutare ad affrontare l’attuale dipendenza dagli oppioidi, specialmente negli Stati Uniti.

Questo studio si basa su ricerche precedenti condotte nel 2007, che hanno portato all’ipotesi che la ricerca umana del sole sia correlata alla carenza di vitamina D. Sarebbe come un modo per aumentare la sintesi dell’ormone in cerca di sopravvivenza dai tempi antichi. Inoltre, questa stessa ipotesi ha suggerito che la mancanza di questo micronutriente potrebbe rendere l’organismo più sensibile agli effetti degli oppioidi, contribuendo alla loro dipendenza.

Comportamento della vitamina D

Il dott. Laios V Kemény, ricercatore in dermatologia presso MGH, spiega che “il nostro obiettivo in questo studio era comprendere la relazione tra la segnalazione della vitamina D nel corpo e i comportamenti di ricerca di oppioidi e UV”. Per realizzare questo studio, hanno utilizzato diverse prospettive in cui hanno confrontato i normali topi di laboratorio con altri topi carenti di vitamina D.

Kemény sottolinea che “abbiamo scoperto che la modulazione dei livelli di vitamina D modifica molteplici comportamenti di dipendenza sia dai raggi UV che dagli oppioidi”. La cosa più significativa è che a un certo punto i ricercatori hanno condizionato i topi con modeste dosi di morfina. Quando la morfina è stata ritirata, i topi con carenza di vitamina D avevano maggiori probabilità di sviluppare sintomi di astinenza.

Pertanto, i risultati di questo lavoro di ricerca suggeriscono che la mancanza di vitamina D aumenta il comportamento di dipendenza, il che è stato supportato da diverse analisi di accompagnamento delle cartelle cliniche umane.

Nello specifico, queste analisi complementari hanno mostrato che le persone con bassi livelli di vitamina D avevano il 50% in più di probabilità di consumare oppiacei rispetto ad altre persone con valori normali di questo micronutriente. Per quelli con deficit gravi, ha aumentato il rischio fino al 90%.

Uno degli autori principali sottolinea che “i nostri risultati suggeriscono che potremmo avere un’opportunità per la salute pubblica di influenzare l’epidemia di oppiacei”. In questo senso, suggeriscono che un trattamento per la mancanza di vitamina D potrebbe offrire un nuovo modo per ridurre il rischio di OUD e aumentare i trattamenti esistenti contro questo tipo di disturbi.

Cosa sono gli oppioidi?

Il National Institute on Drug Abuse degli Stati Uniti definisce gli oppiacei come “una classe di droghe che include la droga illegale eroina, oppiacei sintetici come il fentanyl o diversi antidolorifici a cui i cittadini possono accedere legalmente con una prescrizione come codeina, morfina o oxicodiana, tra altri “. Pertanto, questo nuovo studio condotto negli Stati Uniti determina che la carenza di vitamina D potrebbe aumentare il rischio di dipendenza da oppiacei. Ed è che la mancanza di vitamina D è comune praticamente in tutto il mondo. Tutto questo nonostante le sue principali fonti siano i raggi ultravioletti del sole, il cibo e gli integratori vitaminici.