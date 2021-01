Ultime Notizie » Alimentazione » Dieta Vegana sconsigliata nei Bambini: studio rileva rischi pericolosi

Le diete a base vegetale che includono verdure e verdure non sono dannose per la salute. Tuttavia, non sono del tutto utili, come si pensa. In particolare, nei bambini ha diversi rischi, rileva uno studio. Sostengono che le caratteristiche positive che erano state precedentemente trovate in questo tipo di dieta vegana erano rivolte solo agli adulti.

Lo studio appartiene agli scienziati dell’Università di Helsinki, in Finlandia, pubblicato su Slash Gear. Col passare del tempo, le diete che escludono completamente gli animali dalla dieta sono diventate più popolari. Ma nei bambini genera una carenza eccessiva di nutrienti. Pertanto, gli esperti incaricati di questo studio raccomandano il bilanciamento immediato.

Dieta vegana e vitamine

I ricercatori comprendono e rispettano i giovani e gli adulti che hanno deciso di eliminare gli animali dalla loro dieta. Molti lo fanno pensando alla loro salute e altri includono anche il rispetto e i diritti degli animali. Quindi, se riescono a trovare i componenti necessari per una buona cura del corpo, nelle piante, ottimo.

Ma ci sono alcune vitamine che solo una dieta a base animale offre.

Questi nutrienti sono essenziali per la crescita dei bambini e chi ha fatto lo studio, ha riscontrato la carenza.

Per chi segue una dieta vegana, si consiglia di assumere alcuni integratori che supportino la propria dieta. La vitamina D e B12, iodio, zinco, calcio, ferro e B2, sono alcuni di loro. Ma questo non funziona per i bambini.

Per lo studio hanno preso bambini che seguono diete vegane e bambini con una dieta che include alimenti di origine animale. In questo modo hanno scoperto che i piccoli vegetariani non presentavano buoni livelli di vitamina A. Né vitamina D. Oltre ad una bassa presenza di colesterolo HDL e LDL.

Hanno affermato che è necessario indagare ulteriormente prima di emettere una raccomandazione medica. Ma tutte le strade portano a: una dieta vegana non è consigliata ai bambini.