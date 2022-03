Ultime Notizie » Indiani » Nativi americani: “piccoli esseri abitano le nostre montagne”

Da decenni le leggende di creature di piccola statura che vivono in grotte o montagne sono presenti in diverse culture, soprattutto in quella americana. I nativi americani erano sicuri che le montagne Pryor fossero la patria di alcuni di loro.

La maggior parte dei popoli nativi americani ha storie enigmatiche su una razza misteriosa conosciuta come “piccole persone”. Questi esseri vivevano in foreste, grotte o montagne e vicino a grandi specchi d’acqua, come i Grandi Laghi.

Mitologia dei nativi americani

Le leggende del piccolo popolo parlano di esseri che vanno dai 40 centimetri di altezza. Alcune tribù li chiamavano esseri mitologici, simili a fate e folletti. Queste storie erano ampiamente conosciute tra i nativi, molto prima che i coloni europei arrivassero in Nord America. Ciò esclude qualsiasi “somiglianza” con i goblin, come suggeriscono alcuni studiosi.

Secondo gli indiani del Wyoming, i Nimerigar erano persone molto piccole e violente che dovrebbero essere evitate a tutti i costi. Si credeva che la loro presenza fosse una distrazione per causare danni. Alcuni li consideravano dei. Alcune tribù infatti sostenevano di abitare in grotte vicine, che non venivano mai esplorate per non disturbarle.

I Cherokee, d’altra parte, si riferiscono agli Ynwi-Tsunsdi, una razza di piccole persone che di solito non si mostravano al popolo. Si ritiene che questi esseri avessero abilità magiche e potessero aiutare o danneggiare le persone, a seconda di come venivano trattati.

I Catawba della Carolina del Sud avevano miti sul regno degli spiriti che riflettono le tradizioni proprie e del cristianesimo. Credevano negli Yehasuri o “piccole persone selvagge”, che risiedevano nelle foreste.

All’interno della mitologia dei nativi americani, spiccano anche i Pukwudgies, creature umanoidi dal viso grigio e dalle orecchie enormi. Questa leggenda si diffonde negli Stati Uniti nordorientali, nel Canada sudorientale e nella regione dei Grandi Laghi.

Il piccolo popolo dei monti Pryor

Gli indiani Crow riferirono dell’esistenza di una razza di piccole persone che abitavano le montagne Pryor. Un’area montuosa nelle contee di Carbon e Big Horn, nel Montana, che ha la riserva indiana dei Crow dove si trovano le montagne. Gli indiani credevano che il piccolo popolo fosse responsabile dell’incisione dei petroglifi scoperti sulle rocce del luogo.

Anche altre tribù credevano che i Monti Pryor ospitassero piccole creature. La spedizione di Lewis e Clark riferì persino di avvistamenti di creature estremamente basse lungo il fiume White Stone, ora il fiume Vermillion, nel 1804.

Altre tribù di nativi americani credono che quella zona sia la casa dei demoni. Questi hanno corpi simili a quelli umani, teste grandi e sono alti appena un metro. Queste creature sono sempre sulla difensiva e portano frecce acuminate che possono uccidere a lungo raggio. A questi, infatti, furono attribuite molte delle morti degli indigeni che tentarono di attraversare il colle.

Tuttavia, per i Crow, il piccolo popolo è sacro e ha il merito di aver creato la sua tribù. Essere considerati divinità.

È incredibile come diverse tribù di nativi americani coincidano nell’esistenza dei cosiddetti “piccoli”. Proprio come hanno fatto altre tribù in tutte le Americhe e poiché le persone, anche oggi, sono sicure di aver avuto contatti con loro…