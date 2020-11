Andiamo a scoprire dove vedere Udinese Milan streaming e diretta tv. Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida l’Udinese di Luca Gotti nel lunch match (alle ore 12:30 di oggi domenica 1° novembre) della 6a giornata di Serie A.

Deulofeu, tornato al gol, si candida almeno nell’ultima mezz’ora contro l’ex squadra. Musso, a tempo di record, dovrebbe tornare tra i pali, a meno di un mese dall’intervento al menisco. Nuytinck convocato ma parte dalla panchina. In avanti Okaka e Lasagna sono stati risparmiati dal turno infrasettimanale e sono pronti a sfidare il Milan. Out Nicolas.

Dopo il turnover di coppa Pioli dovrebbe riproporre l’undici delle ultime uscite, con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao alle spalle di Ibrahimovic. A centrocampo torna Kessie al fianco di Bennacer. Tornano negativi al Covid Gigio Donnarumma, Gabbia (non convocato) e Hauge. Affaticamento per Castillejo, rientro tra i convocati per Rebic.

Le probabili formazioni di Udinese Milan.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Okaka. All. Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Jajalo, Prodl, Coulibaly, Walace, Mandragora.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Musacchio.

Dove vedere Udinese Milan Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Udinese Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che

hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul(link > https://www.dazn.com), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

