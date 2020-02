Napoli resuscitato: vince 4-2 a Marassi in casa della Sampdoria.

DIRETTA CALCIO – Il Napoli di Gattuso espugna il Marassi vincendo 2-4 sulla Sampdoria. Dopo Lazio (1-0 in Coppa Italia) e Juventus (2-1 in Serie A), il Napoli centra la terza vittoria consecutiva a danni di una Samp che non meritava certo una sconfitta del genere.

Avanti con un doppio vantaggio, realizzato da Milik al 3′ (dopo 144 secondi) ed Elmas al 16′, il Napoli si fa rimontare: Quagliarella al 26′ con uno splendido tiro al volo e Gabbiadini su rigore al 73′ (concesso con l’intervento nel VAR), rimette in parità la partita. Ma all’83’ Demme riporta definitivamente avanti i partenopei.

Sampdoria-Napoli risultato esatto finale 2-4.

Nel recupero (90’+8′ !!!) Mertens cala il poker con un tiro dalla distanza approfittando dell’uscita dall’area del portiere Audero. Tra primo e secondo tempo anche un palo a testa. Il Napoli ha vinto due incontri di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (rispettivamente contro Sampdoria e Lecce)

Marcatori gol: 3′ Milik (N), 16′ Elmas (N), 26′ Quagliarella (S), 73′ rig. Gabbiadini (S), 83′ Demme (N), 98′ Mertens (N).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez (68′ Maroni), Ekdal, Linetty, Jankto (79′ Vieira); Gabbiadini, Quagliarella (75′ Gabbiadini). All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas (79′ Politano), Lobotka (61′ Demme), Zielinski; Callejon (72′ Mertens), Milik, Insigne. All. Gattuso.

Ammoniti: Elmas (N), Jankto (S), Ekdal (S), Ramirez (S) Linetty (S), Demme (N), Politano (N).