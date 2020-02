Sondaggio online: Aumentare il numero delle avventure, intensificare gli incontri con l'amante.

Aumentare il numero delle avventure, intensificare gli incontri con l’amante e concretizzare nuove fantasie sessuali: queste le priorità degli uomini e donne propensi al tradimento. È quanto emerge da un’indagine realizzata dal sito Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura al di fuori della coppia, che ha realizzato un sondaggio su un campione di mille uomini e mille donne iscritti al sito.

Ma quali sono i buoni propositi degli oltre 10 milioni di italiani propensi a tradire il loro partner? A seconda si tratti di un uomo oppure di una donna, tra chi è propenso alle avventure extraconiugali le priorità sono diverse.

Il sesso forte si concentrerà in primo luogo nel conquistare un maggior numero di amanti: questo l’obiettivo per il 21% degli uomini intervistati dal portale web.

Mentre per le donne al primo posto (20% delle preferenze) c’è il proposito di concretizzare un maggior numero di incontri extraconiugali con lo stesso amante.

Poi, in quanto ai loro propositi, le donne si dimostrano più pragmatiche. Al secondo posto per le donne viene infatti il desiderio di una maggiore organizzazione del loro tempo (16%): una questione di “planning”. Per gli uomini invece al secondo posto si colloca il proposito di fare più sport (14%).

E, oltre ad una migliore organizzazione del planning, nel nuovo anno le donne vogliono anche essere più disinibite e fantasiose nei loro rapporti con l’amante, proposito che si colloca al terzo posto con il 15% delle preferenze femminili, mentre per gli uomini questo desiderio di maggiore disinibizione si colloca al quarto posto con l’11% delle preferenze.

Al terzo posto delle preferenze maschili con il 13%, invece, vi è il desiderio di concretizzare un viaggio con l’amante verso un Paese sconosciuto per entrambi, proposito che per le donne si colloca al quarto posto con l’11% delle preferenze.

Secondo il sondaggio del portale, segue poi in quinta posizione sia per gli uomini (10%) che per le donne (9%) il desiderio di dedicare una maggiore attenzione al proprio corpo, probabilmente per aumentare le loro capacità di seduzione.