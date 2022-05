Ultime Notizie » Fare trading » Investimenti online: l’interesse per il trading cresce anche tra le donne

Il trading online cambia e di conseguenza cambia la figura del trader. Nel corso del tempo sono cambiati gli strumenti maggiormente utilizzati per accedere ai mercati finanziari (oggi lo smartphone è il dispositivo più utilizzato), l’età media si è abbassata notevolmente, ma soprattutto è in continua crescita il numero delle donne che sceglie di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. Nel corso del 2020, anno che può essere considerato come quello del boom del trading online, i nuovi utenti delle piattaforme sono cresciuti in maniera sostanziale.

Ma osservando con maggiore attenzione i numeri si può notare che gli uomini attivi sulle piattaforme di negoziazione sono aumentati del 248%, mentre le donne sono aumentate del 366%. In termini assoluti, quello degli investimenti online continua ad essere un mondo prevalentemente maschile, ma in pochi mesi la percentuale delle investitrici è salita rapidamente, fino a sfiorare il 20% del numero totale. Il fenomeno si è verificato anche in Italia, dove la “quota rosa del trading” è cresciuta fino a piazzarsi al quarto posto in Europa.

Sempre più donne scelgono di avvicinarsi agli investimenti online

L’aumento delle trader è stato accolto come una novità, ma fa parte di un processo di evoluzione dell’intero settore del trading, che nel corso degli anni si sta allargando tra le varie categorie della popolazione. Non stupisce il fatto che le donne si dimostrino in media più brave degli uomini: la loro maggiore capacità di elaborare strategie, di programmare, di essere più fredde e meno istintive nelle decisioni le rendono molto più performanti rispetto ai colleghi maschi. Inoltre, la loro rinomata capacità di fare più cose contemporaneamente le permette di essere costantemente aggiornate.

Tra le fonti più apprezzate da chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari c’è il portale Tradingonline.blog. Infatti, questo blog sul trading online è possibile trovare guide, recensioni sulle piattaforme, approfondimenti sulle strategie, indicazioni sui vari mercati finanziari. D’altronde il trading online è un’attività complessa, che per essere portata avanti con successo deve essere approcciata nel modo corretto: studio, impegno e continuo aggiornamento sono tre elementi indispensabili.

I motivi del successo del trading online ed i suoi vantaggi

Il clamoroso aumento dei trader è legato principalmente ad alcuni aspetti. La pandemia ha fatto sicuramente da acceleratore, ma non è la causa principale. Hanno influito maggiormente i miglioramenti delle piattaforme e l’abbassamento dei depositi minimi iniziali, che hanno reso l’accesso ai mercati alla portata di tutti, anche dei meno esperti e di chi non ha importanti capitali. Fondamentalmente per aprire un account di trading basta avere un computer o uuo smartphone connesso ad internet e completare una semplice procedura di iscrizione ad un broker.

E poi c’è una maggiore attenzione da parte dei trader nei confronti della loro preparazione. Sicuramente l’offerta didattica presente in rete oggi è decisamente più ampia (ma anche qualitativamente migliore) rispetto a quella di qualche anno fa. Tra forum, corsi, tutorial, video, blog e guide le opzioni non mancano. È un dato che va sottolineato più volte, soprattutto in Italia, paese in cui l’analfabetismo finanziario ha causato troppi danni in passato. Un altro fattore che non può essere trascurato è la crescente consapevolezza sui vantaggi che il trading può offrire rispetto agli investimenti tradizionali.

Il primo vantaggio va individuato nella possibilità di tare tutto in completa autonomia, eliminando quasi del tutto la figura dell’intermediario. Le piattaforme ed i conti di trading consentono di monitorare in tempo reale l’andamento delle proprie operazioni. I costi del trading sono molto più contenuti rispetto a quelli che comportano altre tipologie di investimento tradizionali. Le operazioni possono essere eseguite e seguite anche in mobilità tramite le piattaforme mobile. Con i CFD è possibile vendere allo scoperto, quindi si può ottenere un profitto anche in caso di calo delle quotazioni.