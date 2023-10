Ultime Notizie » Come vedere Napoli Real Madrid Streaming » NAPOLI REAL MADRID Streaming Gratis, dove vedere Champions League Diretta TV

Dove vedere Napoli-Real Madrid Streaming Gratis. Il Napoli affronta il Real Madrid dell’ex Ancelotti per la seconda giornata del Girone C di Champions League, oggi martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 italiane allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Garcia ha vinto 2-1 contro il Braga in trasferta, mentre il Real Madrid ha faticato a battere l’Union Berlino con un gol di Bellingham al 94′. Napoli e Real Madrid sono in testa al Girone C con 3 punti, mentre Union e Braga sono a zero punti dopo l’altro match di giornata. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Napoli-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Napoli-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti.

Napoli-Real Madrid in TV



Diretta Napoli-Real Madrid tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. commenteranno la partita Napoli-Real Madrid per Sky, mentre Mediaset Infinity ha annunciato che la telecronaca sarà curata da Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Napoli-Real Madrid Streaming Gratis in italiano



Napoli-Real Madrid streaming gratis per i soli abbonati con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, fruibile su pc, smartphone e tablet. Ulteriore opzione con NOW, acquistando il pacchetto “Calcio e Sport” che consentirà di avviare la visione dell’evento. Evento streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Alternative per vedere Napoli-Real Madrid Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Napoli-Real Madrid non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come “Rojadirecta Online TV” o “PirloTV”, sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.