Dove vedere Napoli-Lazio Streaming Gratis. Derby del Sole per la 3a giornata di Serie A 2023-24. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 2 settembre 2023.

Nell’ultimo incontro tra le due squadre a Napoli, la Lazio è riuscita a vincere per 1-0, interrompendo una serie di cinque vittorie consecutive del Napoli in casa. La formazione romana non ha mantenuto inviolata la propria porta in due trasferte consecutive a Napoli dal 2009 e non ha vinto due partite consecutive sul campo del Napoli dal 1937. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Lazio streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Nelle prime due giornate di campionato, il Napoli è stato il meno colpito dagli avversari, con solo due tiri nello specchio, ma allo stesso tempo è stato anche uno dei team che ha effettuato più tiri nella porta avversaria, ben 13 volte.

Napoli-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Kvaratskhelia dovrebbe tornare ad essere il titolare sulla fascia sinistra al posto di Raspadori. Garcia manterrà la stessa formazione che ha utilizzato nelle prime due partite, ad eccezione di Vecino che potrebbe giocare al centrocampo al posto di Kamada. Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni saranno confermati in attacco.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme, Gaetano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

⚽ Napoli-Lazio in TV, che canale?



Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pedro.

Napoli-Lazio diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Il calciatore Victor Osimhen ha segnato tre gol nelle prime tre partite del Napoli in questa Serie A. Questo risultato è stato raggiunto solo da altri tre giocatori azzurri dal ritorno del Napoli nel massimo campionato nel 2007/08. Allo stesso modo, in questo periodo di tempo, solo tre calciatori del Napoli sono stati in grado di segnare in tutte le prime tre partite della stagione.

Napoli-Lazio Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Napoli-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Giovanni Di Lorenzo è il giocatore di Serie A che ha creato più opportunità per i compagni di squadra, superando la maggior parte dei difensori dei principali campionati europei.

Alternative per vedere Napoli-Lazio Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Napoli-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un sito internet illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di Corriere dello Sport.