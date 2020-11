Napoli Rijeka Streaming Gratis Diretta Live TV. Il Napoli di Gennaro Gattuso riceve al San Paolo il Rijeka di Simon Rozman nella quarta giornata del Gruppo F di Europa League. L’arbitro sarà il turco Halis Özkahya. Successo di misura per gli azzurri nel match d’andata giocato in Croazia: Demme e un’autorete hanno risposto all’iniziale vantaggio di Muric, togliendo le castagne dal fuoco su un terreno di gioco ostico.

Dove vedere Diretta Napoli Rijeka Streaming Link.



Napoli Rijeka in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi giovedì 26 novembre 2020 con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Video streaming gratis online gratis per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Rijeka-Napoli non sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi neanche in diretta live streaming chiaro sul relativo sito internet.

Le probabili formazioni di Napoli Rijeka.

Gattuso dovrebbe optare per un po’ di turnover: Maksimovic per Manolas in difesa, Lobotka o Demme in mezzo insieme a Bakayoko (che sarà squalificato in campionato).

In attacco spazio dal 1′ a Petagna, con Zielinski sulla trequarti che darà un turno di riposo a uno tra Mertens e Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. Allenatore Simon Rozman.

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia).

Come vedere Napoli Rijeka Streaming Gratis.

