Ultime Notizie » Come vedere Napoli Cremonese Streaming » Napoli-Cremonese in TV e Streaming Gratis, dove vedere la partita di Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Cremonese streaming gratis e diretta tv. Allo stadio Maradona il Napoli di Spalletti sfida la Cremonese del neo tecnico Ballardini, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 17 gennaio 2023 il fischio d’inizio della terna arbitrale femminile. In caso di parità al 90′ supplementari ed eventuali rigori. Tabellone: chi passa affronterà la Roma che ha avuto la meglio sul Genoa grazie al goal di Dybala.

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Zedadka, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano, Politano, Osimhen, Kvratskhelia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lozano. Diffidati: nessuno.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Hendry; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Buonaiuto.

Allenatore: Ballardini. A disposizione in panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Sernicola, Quagliata, Milanese, Ciofani, Felix, Tsadyout. Indisponibili: Chiriches, Dessers, Escalante, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Ascacibar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Guardalinee: Di Monte e Trasciatti. 4° Uomo: Di Bello. VAR: Marini. Assistente VAR: Muto.

Napoli-Cremonese in TV in chiaro invece di Roja Live



Napoli-Cremonese in programma questa sera alle 21:00 italiane allo stadio “Diego Armando Maradona”, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5. Rojadirecta TV è illegale in Italia.

Napoli-Cremonese Streaming Gratis Live al posto di Roja Club



Napoli-Cremonese streaming gratis con Mediaset Infinity all’indirizzo https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5, dove occorre registrarsi e selezionare la finestra della partita. Non c’è bisogno quindi di tentare la visione su Rojadirecta Online o Roja Club, siti online che sono stati dichiarati illegali dalla legge italiana.