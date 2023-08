Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Napoli-Apollon in chiaro, dove vederla Streaming Gratis e Diretta TV, anche su Facebook Live?

Calcio d’Estate 2023: Dove vedere Napoli-Apollon Limassol streaming live tv. Prosegue la preparazione estiva del Napoli di Rudi Garcia che al Patini, nel ritiro di Castel di Sangro, sfida i ciprioti dell’Apollon Limassol per l’ultima amichevole del precampionato azzurro.

Il nuovo acquisto svedese Cajuste farà il suo debutto. L’allenatore Rudi Garcia vuole concludere una fase di preparazione positiva, senza aver mai perso una partita. Durante l’allenamento, Osimhen ha subito un infortunio alla caviglia destra e si dovranno verificare le sue condizioni. Nel frattempo, Anguissa sarà impegnato in terapie e allenamenti in palestra. Andiamo a scoprire se sarà possibile vedere Napoli-Apollon in chiaro in tv o streaming live gratis online.

Quando si gioca Napoli-Apollon? A che ora il fischio d’inizio?

La partita amichevole Napoli-Apollon si gioca allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (AQ) oggi venerdì 11 agosto 2023 alle ore 18:30 italiane.

Dove vedere Napoli-Apollon in TV?

Napoli-Apollon verrà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Canale 251. Non essendo parte del pacchetto Sky Calcio o Sky Sport, la partita potrà essere vista in tv acquistando l’accesso “pay per view” al prezzo di 9,99 euro. Per questo motivo non è prevista Napoli-Apollon Limassol in chiaro e gratis.

Dove vedere Napoli-Apollon Streaming Gratis?

Napoli-Apollon non sarà visibile in streaming per il fatto che l’accesso alle immagini avviene solamente in “pay per view” al canale 251 di Sky della TV. Non sarà nemmeno disponibile con la diretta streaming di Facebook Live, come invece successo in un paio di occasioni nelle partite amichevoli dell’anno scorso.

Dove vedere Napoli-Apollon Streaming Live senza Rojadirecta Online



Napoli-Apollon in streaming live senza Sky e senza nemmeno l’opzione “Rojadirecta Online” in quanto non è una alternativa valida per lo streaming online (non è considerata legale nel nostro paese). Infatti cercando sui motori di ricerca “Rojadirecta Napoli-Apollon” non troverete risultati ufficiali. In ogni caso assicurati di avere una connessione internet sicura in VPN per una riproduzione su internet senza interruzioni.

Probabili formazioni Napoli-Apollon



Il gruppo di giocatori guidato da Rudi Garcia è quasi completo. Due giocatori, Kvaratskhelia e Politano, si sono ripresi dai loro infortuni e sono pronti a scendere in campo. Anche Anguissa e Gaetano sono disponibili per la partita, ma potrebbe essere data l’opportunità al nuovo acquisto Cajuste di dimostrare le sue abilità. L’unico assente sembra essere Demme. Per quanto riguarda l’attacco, l’allenatore potrebbe fare affidamento su Simeone o Osimhen come titolari.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

APOLLON LIMASSOL (4-3-3): Antosch; Jurcevic, Skjelvik, Peybernes, Kyriakou; Darikwa, Peretz, Coll; Abdurahimi, Donyoh, Diguiny. Allenatore Andone.