Ultime Notizie » australia » Mondiali Femminili 2023: Nuova Zelanda-Norvegia 1-0 e Australia-Irlanda 1-0

Coppa del Mondo di calcio femminile 2023: La Nuova Zelanda ha sconfitto la Norvegia con un punteggio di 1-0 nella partita di apertura dei Mondiali femminili 2023 di calcio. Nella città di Auckland, nel Gruppo A, le padrone di casa hanno vinto grazie al gol di Hannah Wilkinson, segnato al minuto 48. L’attaccante del Melbourne City ha trovato la rete grazie all’assist di Jacqui Hand.

Nel finale del match, la Nuova Zelanda non è riuscita a raddoppiare il vantaggio a causa di un calcio di rigore sbagliato da Ria Percival, che ha colpito la traversa. Il rigore è stato assegnato dopo che l’arbitro giapponese Yoshimi Yamashita ha consultato il VAR per un fallo di mano di Tuva Hansen. Questa è la prima volta che un arbitro, in una partita sia maschile che femminile, ha spiegato pubblicamente la decisione presa dopo aver revisionato le immagini.

Nella prima giornata della Coppa del Mondo, la città di Auckland è stata scossa da una sparatoria che ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 6. Per questo motivo, prima della partita tra Nuova Zelanda e Norvegia è stato osservato un momento di silenzio.

L’Australia ha battuto 1-0 l’Irlanda

L’Australia, un’altra delle nazioni ospitanti, ha battuto 1-0 l’Irlanda nella prima data del Gruppo B della Coppa del Mondo femminile. L’unico gol della partita, giocata allo Stadium Australia di Sydney (davanti a 75.784 spettatori), è stato realizzato da Steph Catley, difensore dell’Arsenal dall’Inghilterra, a 51 minuti dal dischetto dopo un’infrazione ai danni di Hayley Raso, giocatore dal Real Madrid. La partita è stata arbitrata dalla brasiliana Edina Alves Batista e l’argentina Mariana de Almeida, 40 anni, giornalista e sposata con l’assistente arbitro Javier Uziga, faceva parte del VAR.