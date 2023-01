Ultime Notizie » Elvis Presley » Muore Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis Presley

La cantautrice americana Lisa Marie Presley è morta questo giovedì all’età di 54 anni, dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco, ha confermato sua madre in una dichiarazione.

Priscilla Presley, la madre, ha pubblicato questo messaggio: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato“.

In precedenza, TMZ aveva riferito che Lisa, l’unica figlia della leggenda del rock and roll Elvis Presley, era in un’unità di terapia intensiva, in supporto vitale con un pacemaker temporaneo.