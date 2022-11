Ultime Notizie » aeroporto » E’ morto all’aeroporto di Parigi il rifugiato che ha ispirato “The Terminal” di Spielberg

Il rifugiato iraniano Mehran Karimi Nasseri, che ha vissuto per più di 18 anni all’aeroporto Roissy Charles de Gaulle di Parigi, è morto sabato in uno dei terminal della struttura aerea. La sua esperienza ha ispirato il personaggio di Tom Hanks nel famoso film di Steven Spielberg del 2004 “The Terminal”.

Il rifugiato iraniano, noto anche con il nome di Sir Alfred Mehran, ha trascorso 18 anni della sua vita nell’area partenze del Terminal 1 dell’aeroporto di Parigi, tra il 1988 e il 2006. Si tratta di un caso senza precedenti, poiché nessun altro nella storia visse così a lungo sotto il tetto di un aeroporto.

Nasseri sarebbe stato espulso dal suo paese negli anni ’70 per aver protestato contro l’allora Scià dell’Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Dopo non essere potuto entrare nel Regno Unito per cercare sua madre a causa del furto dei suoi documenti personali, le autorità francesi non gli hanno nemmeno permesso di entrare nel loro territorio o di salire a bordo di un aereo. Nel 1999 ha ottenuto lo status di rifugiato in Francia e un permesso di soggiorno.

“Non sono molto sicuro di cosa voglio fare, rimanere a Roissy o andarmene”, ha detto dopo aver ricevuto il diritto di vivere in Francia. “Ho i documenti, posso restare qui, penso che dovrei studiare attentamente tutte le opzioni prima di prendere una decisione”, ha detto poi.

“Non vuole più lasciare l’aeroporto”, ha detto in quel momento il suo avvocato Christian Bourguet. “Ha paura di andarsene”, ha aggiunto. Il rifugiato è rimasto nell’aerostazione fino all’agosto 2006, quando è stato ricoverato in ospedale per malattia.

Tuttavia, secondo i media locali, dopo aver speso i soldi ricevuti per il film di Spielberg, l’uomo ha deciso di tornare in aeroporto, dove è diventato una figura iconica e familiare per i lavoratori della struttura.

“Era una persona molto calma, che non poneva problemi, non parlava con nessuno”, ha ricordato uno dei dipendenti. “Non ha detto niente, non ha chiesto nulla, non ha chiesto soldi”, ha aggiunto. Un altro lavoratore ha osservato che “nelle ultime settimane non sembrava sentirsi bene e aveva uno sguardo vacuo negli occhi”.

Ne film “The Terminal“, Tom Hanks interpreta Viktor Navorski, un uomo che arriva all’aeroporto di New York da un paese immaginario dell’Europa orientale chiamato Krakozhia e scopre che una rivoluzione politica ha invalidato tutti i suoi documenti, motivo per cui è bloccato nell’area internazionale dell’aeroporto.