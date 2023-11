Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Las Vegas Streaming Formula 1 Gratis, dove vedere Partenza Gara Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Tutto pronto per il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, penultima prova di una stagione 2023 vinta nuovamente da Max Verstappen. Ferrari conferma il suo dominio nelle qualifiche: Charles Leclerc segna il miglior tempo davanti a Sainz il quale che però scatterà 12° a causa della qualifica relativa al cambio della batteria. A seguire Verstappen Russell e Gasly. Hamilton e Perez sono stati eliminati nella Q2. Per Charles Leclerc si tratta della 23esima pole in carriera, la quinta quest’anno.

Dove vedere il GP di Las Vegas di F1 2023 in tv e streaming gratis

Partenza gara del GP di Las Vegas 2023 in diretta streaming su Sky Sport F1,

Il nuovo circuito di F1 a Las Vegas

Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e inper gli abbonati sue a pagamento per tutti su. Semafori verdi domenica 19 novembre 2023 alledel mattino italiano.

Ha una lunghezza di 6,2 km e presenta 17 curve, oltre a un rettilineo di 1,9 km che si estende lungo la famosa Strip, l’area più rinomata della città con i suoi casinò e hotel di lusso. Si prevede che il tracciato sarà molto veloce, con velocità medie simili a quelle del circuito di Monza. Durante la gara, le monoposto della Formula 1 passeranno davanti a luoghi iconici di Las Vegas come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian.