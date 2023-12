Ultime Notizie » Come vedere Monza Juventus Streaming » ⚽ Monza-JUVENTUS Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Stasera, info Roja Live

Dove vedere Monza-Juventus streaming gratis e in tv. Apertura del 14° turno del campionato di Serie A con la partita tra Monza e Juventus alle ore 20:45 all’U-Power Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo l’1-1 contro l’Inter, cercano la vittoria per salire in testa alla classifica in attesa della partita dei nerazzurri contro il Napoli. I brianzoli, posizionati a metà classifica, sono stati avversari difficili per la Juventus la scorsa stagione, vincendo sia all’andata che al ritorno. Il Monza potrebbe diventare la 22ª squadra contro cui Dusan Vlahovic segna in Serie A, avendo già segnato contro 21 delle 29 affrontate finora. Riassumendo, Monza e Juventus si sfideranno in una partita che potrebbe portare la Juventus in testa alla classifica, ma il Monza ha dimostrato di essere un avversario temibile in passato.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 1° dicembre 2023 presso lo stadio U-Power Stadium di Monza. Scopri le formazioni e dove vedere Monza-Juventus in tv e streaming.

⚽ Dove vedere Monza-Juventus in TV

Monza-Juventus diretta tv con DAZN per tutti gli abbonati. Basterà accedere all’app presente su smart tv ed entrare con le proprie credenziali per poter assistere alla partita. I telecronisti DAZN di Monza-Juventus saranno Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Il Monza è l’unica squadra che, nel corso di questo campionato, non ha subito né segnato gol nei minuti finali di recupero. L’ultimo gol realizzato dal Monza dopo il 90° minuto di gioco risale al 19 maggio scorso, nella partita contro il Sassuolo e fu segnato da Matteo Pessina.

⚽ Monza-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pablo Marì è desideroso di riconquistare il suo ruolo difensivo, Allegri recupera Locatelli e Danilo dopo infortuni, mentre Palladino selezionerà la formazione migliore per la partita con Colombo, Colpani e Mota Carvalho in attacco.

⚽ Le probabili formazioni di Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Ciurria; Mota Carvalho. Allenatore Raffaele Palladino. A disposizione in panchina: Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, A Carboni, Cittadini, F Carboni, Pedro Pereira, Machin, Akpa Akpro, Bondo, V Carboni, Colombo, Maric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Huijsen, Alex Sandro, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Iling-Junior, Milik, Kean.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Rossi-Cipressa. 4° Uomo: Giua. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Vuolo.

⚽ Monza-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta in italiano



Monza-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Monza-Juventus su richiesta.



Nell’incontro odierno si sfideranno due dei tre giocatori che hanno distribuito più assist con cross nel corso di questo campionato, ovvero Filip Kostic e Giorgos Kyriakopoulos, entrambi con tre assist a loro nome, così come Matteo Ruggeri. Da sottolineare che il giocatore greco ha anche fornito un assist nel turno precedente, contribuendo al gol segnato da Mirko Maric.

⚽ Alternative per guardare Monza-Juventus streaming online invece di Rojadirecta

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Monza-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.