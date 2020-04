Quando si tratta di arte, in particolare di dipinti, è interessante vedere come gli artisti più emblematici di questa categoria abbiano uno stile particolare che li distingue gli uni dagli altri, sia nelle pennellate realizzate con il pennello sia nella disposizione degli elementi e del tavolozza di colori predominante nelle sue opere.

È probabile che a un certo punto molti di noi abbiano sentito il desiderio di dotare le nostre fotografie dello stile dei nostri pittori preferiti e andare oltre i filtri offerti da Instagram o da qualche applicazione specifica.

Bene, ora puoi farlo grazie ad Art Transfer, una funzione incorporata nell’applicazione Google Arts & Culture con la quale puoi avere l’opportunità di assegnare alle tue fotografie lo stile di artisti come Van Gogh, Edvard Munch, Frida Kahlo o Leonardo Da Vinci.

Per iniziare la tua esperienza con questa funzione, tutto ciò che devi fare è aprire il menu della fotocamera presente nella barra inferiore dell’applicazione Google Arts & Culture e fare clic sull’opzione Art Transfer.

Quindi scatta o scegli una foto dalla tua galleria e dallo stile tra i tanti capolavori disponibili nell’app. Cliccando sull’icona delle forbici, sarai in grado di selezionare le aree dell’immagine a cui vuoi applicare lo stile nel caso in cui non desideri trasformarlo completamente.

Tutti gli stili delle opere presenti in Art Transfer sono stati possibili grazie al contributo di istituzioni culturali di tutto il mondo come il museo d’arte MOA in Giappone e la National Gallery del Regno Unito.

Ed è così che entrando in Google Arts & Culture le persone possono assistere a quanto sia incredibile combinare arte e tecnologia, avendo anche l’opportunità di sperimentare il potenziale dell’intelligenza artificiale e acquisire conoscenza dell’arte attraverso un nuovo

approccio.

In questo senso, Art Transfer è supportato da un modello algoritmico progettato da Google AI che funziona avviando una ricreazione algoritmica unica della foto. Prendendo come riferimento lo stile artistico selezionato senza fare appello a una sovrapposizione o miscela di elementi nell’immagine originale. Tutto questo, senza la necessità di essere elaborati nel cloud.

Una volta ottenuto il risultato desiderato, puoi condividerlo come fermo immagine o GIF. Cosa stai aspettando? Non perdere l’occasione di personalizzare le tue immagini applicando lo stile dei tuoi pittori preferiti scaricando l’applicazione Google Arts & Culture su iOS o Android: