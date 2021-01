Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Milan-Torino Streaming Atletico Madrid-Siviglia Gratis: orario, dove vederle Oggi. Domani Juve-Genoa

Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Torino (Coppa Italia), Atletico Madrid-Siviglia (Liga) e tutte le altre di oggi martedì 12 gennaio 2021. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

19:00 Sheffield United-Newcastle (Premier League) – Sarà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Diretta Milan-Torino (Coppa Italia) – Rai Uno.

Il Milan ospita il Torino nel primo degli ottavi di finale della Coppa Italia. Il tecnico rossonero Pioli prima della partita: “Il nostro obiettivo è passare il turno. Dobbiamo tenere conto che sarà la quarta partita in 9 giorni, quindi dovremo fare le scelte giuste, con chi è più fresco, ma ciò non toglie che saremo competitivi […] La Coppa Italia è importante, ci sono cinque partite per arrivare in fondo, noi dobbiamo provarci e ci proveremo a cominciare da domani. Il Toro ci ha messo in difficoltà nell’ultima di campionato, quindi dovremo essere molto attenti e determinati”.

Diretta Milan Torino in chiaro sul canale nazionale di Rai Uno. Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Streaming online con l’app Ray Play: servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.

21:15 Wolverhampton-Everton (Premier League) – Sky Sport Uno

21:15 Burnley-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

21:30 Diretta Atletico Madrid-Siviglia (Liga) – La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

