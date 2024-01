Ultime Notizie » Gina Maria Schumacher » Michael Schumacher sarà presente al Matrimonio della primogenita Gina Maria

A quanto sembra Michael Schumacher parteciperà al matrimonio di sua figlia Gina Maria, che si terrà in Spagna durante l’estate. Le indiscrezioni su questo evento erano già emerse verso metà gennaio e sono state confermate dal Corriere della Sera. Gina Maria, ventiseienne, si sposerà con Iain Bethke, connazionale di un anno più grande di lei, con cui è legata sentimentalmente da sei anni.

Dove si svolge il matrimonio

La cerimonia si svolgerà nella lussuosa villa di Palma di Maiorca, nelle colline di Port d’Andratx.

Chi è Gina Maria Schumacher

Questa tenuta, acquistata sei anni fa dalla famiglia Schumacher e precedentemente appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez, dispone di tutte le strutture necessarie per ospitare Michael Schumacher , che ha compiuto 55 anni all’inizio di quest’anno, il 3 gennaio.

Gina Maria (nata il 20 febbraio 1997) è una campionessa di reining, una specialità dell’equitazione, e ha mostrato la sua passione per lo sport in compagnia della madre in diverse occasioni ufficiali. Tuttavia, il matrimonio con Iain, che è anche coinvolto nel mondo dei cavalli, sarà strettamente riservato e inaccessibile al pubblico.