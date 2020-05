Scienziati scoprono metodo per cancellare i ricordi traumatici. Vorresti provare?.

Il passaggio della vita è segnato da diversi eventi, alcuni felici, alcuni tristi e persino altri davvero dolorosi. Ogni essere umano ha scoperto attraverso esperienze diverse il significato della vita. Tuttavia, ci sono persone che mantengono ricordi traumatici, cicli di vita che sono stati specificamente difficili.

Esiste modo per rimuovere ricordi traumatici?

Un gruppo di scienziati giapponesi ha trovato una luce nel tunnel del trauma. I ricordi sono difficili da trovare, poiché alcuni sono alloggiati nella memoria a lungo termine (LTM).

Tuttavia, nello studio condotto dal professor Takaomi Sakai dell’Università metropolitana di Tokyo, è stato scoperto un possibile modo di influenzare questo tipo di memoria grazie alla luce. Ironia della sorte, la luce è la via d’uscita dai momenti più bui della vita.

Secondo la ricerca sviluppata, la memoria a lungo termine può essere alterata modificando leggermente le proteine ​​sintetizzate e i circuiti neurali nel cervello. L’elemento chiave per alterare questo circuito cerebrale è la luce o, piuttosto, la sua mancanza.

Il segreto per eliminare i ricordi traumatici

Gli scienziati hanno determinato che dopo un periodo prolungato di oscurità, senza luce, la proteina del cervello chiamata “fattore di dispersione del pigmento“, che risponde alla luce, ha un impatto su un’altra proteina chiamata cAMP che è direttamente collegata all’area del cervello legato alla memoria e all’apprendimento.

Questo almeno nel caso degli insetti, poiché lo studio è stato condotto su mosche che avevano subito un trauma. Pertanto, lo studio ha rivelato che l’oscurità impedisce al cervello di rilasciare la proteina del fattore di dispersione, che interrompe la produzione della proteina cAMP.

I fattori di luce e persino ambientali hanno un impatto diretto sull’area in cui si trovano memorie a lungo termine. Non si sa esattamente come invertire l’effetto dei ricordi traumatici, ma questo studio certamente apre la strada allo sviluppo di trattamenti per le vittime di traumi.

Potremmo non sapere esattamente come cancellare i brutti ricordi dalle nostre menti, anche se abbiamo già parlato un po’ del potere curativo dei sogni. Tuttavia, la luce ci ha dato una nuova possibilità. Mentre la scienza scopre come rendere questo trattamento una realtà, potresti provare a liberare la mente da quei pensieri dannosi nel buio. Magari con un po’ di Reiki ;-)