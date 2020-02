Meteorite cade in Messico illuminando il cielo con una grande esplosione.

Un meteorite, avvolto in una spettacolare palla di fuoco, ha sorvolato la notte di martedì diversi stati del Messico. Numerose immagini del fenomeno sono state condivise sui social network. Secondo il Dipartimento di Sismologia e Vulcanismo dell’Istituto di Ricerca Geologica e Atmosferica del Messico, l’esplosione catturata dalle telecamere era il risultato dell’attrito del meteorite con l’atmosfera terrestre, che spesso causa la disintegrazione dell’oggetto spaziale.

Nel frattempo, il coordinamento nazionale della protezione civile del paese, ha riferito che le immagini sono state analizzate da diversi esperti e hanno confermato che si trattava di un meteorite, che probabilmente non è arrivato all’impatto con il suolo terrestre, e quindi si è distrutto nell’aria. Secondo i resoconti della stampa locale, il bolide infuocato è stata vista nel cielo di Città del Messico, così come in diversi stati come Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Michoacán.