Ultime Notizie » Argentina » Argentina: Messi realizza una tripletta contro Bolivia e supera un importante record di Pelé

Lionel Messi ha superato il record detenuto dalla leggenda del calcio Pelé fino ad oggi come il giocatore sudamericano con il maggior numero di gol segnati per una squadra nazionale in tutta la storia. Il fuoriclasse argentino ha segnato giovedì i tre gol che hanno regalato all’albiceleste la vittoria sulla Bolivia nei turni di qualificazione ai Mondiali di Calcio di Qatar 2022.

La Pulce raggiunge così 79 gol con la maglia del suo paese e si colloca al settimo posto in una classifica guidata dal portoghese Cristiano Ronaldo, con 111 annotazioni con la nazionale. Allo stesso tempo, Messi continua ad affermarsi come il capocannoniere nella storia della nazionale argentina, dopo aver superato a lungo il record di Gabriel Batistita (56).