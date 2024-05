Ultime Notizie » Come vedere Venezia Palermo Streaming » Venezia-Palermo Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Venezia-Palermo Streaming Gratis. Venezia-Palermo, gara valida per il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie B e in programma alle ore 20:30 italiane di oggi venerdì 24 maggio 2024 allo stadio Penzo di Venezia. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove vedere Venezia-Palermo streaming e live tv.

Il Venezia vola verso la finale: un passo dal traguardo

Il vento della vittoria soffia a favore del Venezia dopo il successo nel blitz a Palermo, dove hanno conquistato un vantaggio di 1-0. La sensazione generale è che i lagunari siano molto vicini alla tanto agognata finale. Anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto, i veneti si avvicinerebbero comunque alla meta, garantendosi un posto nei due ultimi atti della stagione. Tuttavia, l’allenatore Paolo Vanoli, esperto di finali e di partite cruciali, preferisce mantenere la prudenza:

“Mi aspetto un Palermo più aggressivo. Mignani ha esperienza nei playoff e sa gestire situazioni come questa. Dobbiamo essere estremamente concentrati. La classifica attuale conta poco: nei playoff si riparte da zero e si affrontano le migliori squadre del campionato. Un momento di sbandamento potrebbe cambiare le sorti della partita in un istante”.

Palermo alla ricerca di un miracolo

Il Palermo si trova in una situazione critica in questa semifinale dei playoff. Al ritorno, al Penzo, devono vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione. Un compito arduo per i rosanero, che hanno disputato anche una partita in più rispetto al Venezia, il primo turno contro la Sampdoria. Mignani sembra puntare sullo stesso schieramento che ha sconfitto i liguri, cercando di trarre insegnamento da quella sfida per affrontare al meglio il ritorno contro i lagunari.

L’importanza della solidità difensiva per il Venezia

Nonostante il vantaggio acquisito, il Venezia non può permettersi di abbassare la guardia. La solidità difensiva sarà fondamentale per gestire al meglio il ritorno contro un Palermo più determinato che mai. L’esperienza di giocatori chiave e l’organizzazione tattica saranno gli ingredienti principali per consolidare il risultato e conquistare la tanto desiderata finale.

La determinazione del Palermo: lotta fino all’ultimo secondo

Nonostante le avversità, il Palermo non si arrende e si prepara a dare battaglia fino all’ultimo secondo. La squadra siciliana sa di avere le proprie spalle al muro, ma nonostante ciò, si aggrappa alla speranza di un’impresa memorabile. Con la determinazione e la grinta che li contraddistinguono, i rosanero tenteranno l’impossibile per ribaltare il verdetto e conquistare un posto nella finale playoff.

Venezia-Palermo: le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzesm Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli. A disposizione in panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Dembelé, Lella, Ullmann, Altare, Jajalo, Andersen, Gytkjaer, Olivieri, Cheryshev. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bjarkason, Busion, Candela, Idzes, Lella.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Nedelceauru, Lucioni, Graves; Diakitè, Segre, Di Mariano, Ranocchia; Insigne, Brunori; Soleri. Allenatore: Mignani. A disposizione in panchina: Pigliacelli, Kanuric, Lund, Marconi, Buttaro, Ceccaroni, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Lund, Traorè, Mancuso. Indisponibili: Ceccaroni, Desplanches, Coulibaly. Squalificati: nessuno. Diffidati: Desplanches, Lucioni, Lundpale, Diakité

Arbitro: Pairetto (Nichelino). Guardalinee: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marchetti. Var: Valeri. Assistente Sala Var: Marini.

Dove vedere Venezia-Palermo Live TV e Streaming Online

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B Venezia-Palermo è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di calcio. Se vuoi seguire questa emozionante partita in diretta, ecco tutte le opzioni disponibili sia per la visione in TV che lo streaming online.

Venezia-Palermo in TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e altro

Per i tifosi che preferiscono godersi il match comodamente dal divano di casa, Sky Sport Uno (canale numero 201) è la scelta principale per seguire Venezia-Palermo in diretta TV. In alternativa, Sky Sport 4K (canale 213) offre un’esperienza di visione ad altissima definizione per coloro che dispongono di un televisore compatibile. Inoltre, la partita sarà trasmessa anche sul canale numero 252.

Se non sei abbonato a Sky, ma hai un televisore compatibile, puoi accedere alla trasmissione scaricando l’app di DAZN e utilizzando dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, o il TIMVISION Box.

Durante la trasmissione su Sky, la telecronaca sarà affidata a Dario Massara, noto volto della conduzione sportiva, mentre il commento tecnico sarà a cura di Fernando Orsi. Manuele Baiocchini fornirà aggiornamenti e interviste direttamente dal bordocampo, arricchendo l’esperienza di visione con dettagli e curiosità legate alla partita.

Venezia-Palermo Streaming online: DAZN, NOW e Sky Go

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità o non ha accesso alla TV tradizionale, ci sono diverse opzioni di streaming disponibili. Il sito di DAZN offre la possibilità di guardare Venezia-Palermo direttamente dal browser, mentre scaricando l’app di DAZN su dispositivi mobili come cellulari e tablet, puoi portare la partita ovunque tu vada.

Inoltre, gli abbonati a NOW e a Sky Go avranno accesso alla diretta streaming della partita sui rispettivi servizi, consentendo agli appassionati di calcio di non perdere neanche un minuto di azione, ovunque si trovino.

Con tutte queste opzioni di visione, non c’è motivo per perdere l’emozione della semifinale tra Venezia e Palermo. Che tu preferisca guardare la partita comodamente da casa o in mobilità, TV o streaming online, assicurati di essere pronto per assistere a uno dei momenti più intensi del calcio italiano.