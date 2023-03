Ultime Notizie » Duchessa di Sussex » Meghan Markle nella Festa della Donna

Meghan Markle è una femminista convinta e ha voluto celebrare la festa della donna visitando un ente di beneficenza a Los Angeles (California) che aiuta le donne incinte senza fissa dimora. Inoltre, Archewell, la fondazione che ha con suo marito, il principe Harry, ha fatto una donazione di vestiti, libri e giocattoli. Alcune immagini che hanno visto la luce dopo che Buckingham Palace ha ufficializzato i titoli di principi per i loro figli, Archie e Lilibet (nella foto in basso) e dopo un’altra polemica, la decisione di Carlos III di sfrattare la sua casa britannica da Frogmore Cottage.

La Duchessa di Sussex e altri membri della sua Fondazione hanno visitato la Harvet Home, che si batte per fornire alloggio e benessere mentale alle donne incinte che hanno subito violenze domestiche, che sono state immerse nella droga o che hanno accusato di essere senzatetto. Dal 1985, questa organizzazione ha aiutato più di 600 donne e i loro bambini.

Durante la visita, la duchessa era molto sorridente e chiacchierava e sistemava i vestitini donati. Per questo evento, Meghan è apparsa chic in total black composto da un cappotto Max Mara, pantaloni e maglione abbinati, sabot Valentino bianchi e una borsa Chanel in tweed bianco e nero. Come accessori, alcuni vistosi orecchini rotondi e occhiali da sole. I suoi capelli erano raccolti in una crocchia bassa con la riga in mezzo.

Dopo la visita, il team di Archewell ha pranzato in un ristorante di proprietà di uno dei benefattori da cui Meghan si è recata.

Attraverso un comunicato, l’ente di beneficenza del Sussex ha voluto inviare il seguente messaggio:

“Buona Giornata internazionale della donna! Che si tratti di donare il tuo tempo, i tuoi fondi o aiutare una donna nella tua comunità, celebriamo le donne nella nostra vita oggi e ogni giorno“.

Meghan ha sostenuto Harvest Home per anni poiché è ‘una difensore dei diritti delle donne e una sostenitrice delle madri e delle famiglie bisognose’, dicono da Archewell.

Queste immagini della moglie del principe Harry sono venute alla luce appena un giorno dopo che è stato rivelato che il sito era stato aggiornato con i nuovi titoli dei loro figli: Prince Archie of Sussex e Princess Lilibet of Sussex, un diritto che corrispondevano per nascita secondo un brevetto reale del 1917 per essere nipoti del monarca britannico. Sebbene tecnicamente fossero già altezze reali, la verità è che la Casa Reale era riluttante ad apportare il cambiamento fino ad ora, che è arrivato precipitoso dopo che un portavoce della coppia si è rivolto a Lilibet con la dignità di principessa per annunciare la data in cui è avvenuto il suo battesimo.