Medici cinesi avvisano quelli europei: state commettendo gli stessi errori di Wuhan.

Con l’aumentare del numero di persone infettate dal nuovo coronavirus in nazioni come Italia e Spagna, un gruppo di medici di Wuhan attira l’attenzione sugli errori commessi dagli operatori sanitari in Europa e che i medici di Wuhan avevano inizialmente fatto lo stesso durante lo scoppio del nuovo coronavirus.

“I nostri colleghi europei stanno contraendo la malattia nel loro lavoro quotidiano e la proporzione è abbastanza simile alla situazione vissuta a Wuhan”, ha affermato a Bloomberg Wu Dong, professore di gastroenterologia presso l’Ospedale del Beijing Union Medical College.

Wu ha offerto dichiarazioni accompagnate da altri medici di Wuhan, la città in cui ebbe origine la pandemia. Ha indicato che l’errore principale è la protezione inadeguata del personale medico che si prende cura delle persone colpite ed è esposto a dosi elevate di infezione.

Ha sottolineato la mancanza di mezzi e l’inadeguata protezione degli operatori sanitari. “Dobbiamo prenderci cura del nostro personale medico”, ha detto.

Poiché l’epidemia si è diffusa in tutto il mondo, c’è stata una carenza in molti paesi della fornitura di materiali di protezione medica come maschere per il viso, occhiali o gel disinfettante.

A Wuhan, gli specialisti in malattie respiratorie e aeree sono stati infettati ad un livello superiore rispetto ad altri medici nello stesso ospedale, ha spiegato Du Bin, direttore dell’unità di terapia intensiva presso l’Ospedale del Beijing Union Medical College.

“La mia valutazione personale è che questi medici hanno mantenuto un contatto molto stretto con i pazienti, motivo per cui sono stati infettati così facilmente”, ha aggiunto Du. “È importante che il personale sanitario sia ben istruito su come dovrebbero essere protetti”, ha concluso.