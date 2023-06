Dove vedere Manchester City-Inter streaming gratis e diretta tv. Questa sera all’Ataturk di Istanbul (Turchia) si gioca la finale di Champions League 2022-2023, con fischio d’inizio alle ore 21 italiane. Roma e Fiorentina hanno entrambe perso le rispettive finali di Europa e Conference League, lasciando solo l’Inter a cercare di portare un trofeo UEFA in Italia alla fine di una stagione che ha visto le squadre della Serie A cadere in ogni competizione europea. L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Manchester City di Pep Guardiola in finale, con il City che viene definita “la squadra più forte del mondo” in vista della partita. L’Inter si è guadagnata il suo posto in finale e cercherà di continuare a sognare la vittoria all’Ataturk di Istanbul.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanjii; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola. A disposizione in panchina: Ortega, Carson, Aké, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Bernardo Silva, Foden, Palmer, Alvarez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Marciniak (Polonia). Assistenti: Sonolnicki e Listkiewicz (Polonia). Quarto uomo: Kovacs (Polonia). Var: Kwiatkowski (Polonia). Avar: Frankowski (Polonia) e Fritz (Germania).

Dove vedere Manchester City-Inter streaming e diretta tv

La partita decisiva per la vittoria della Champions League tra Manchester City e Inter si terrà alle 21 italiane di oggi sabato 10 giugno 2023, presso lo stadio Ataturk di Istanbul, in Turchia. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming sulle piattaforme Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, SkyGo, Now e Infinity.