Ultime Notizie » Coronavirus » Mancanza di Vitamina D aumenta rischio di morte per Covid-19

Scienziati iraniani hanno fornito prove del fatto che l’assunzione supplementare di Vitamina D può ridurre significativamente il rischio di sviluppare gravi sintomi di COVID-19. In uno studio pubblicato il 2 settembre sulla rivista Nature Scientific Reports, i ricercatori della Shahid Behesti University of Medical Sciences hanno analizzato in 508 pazienti la relazione tra i livelli di 25-idrossivitamina D, prodotta dall’idrossilazione della vitamina D3, la gravità e la mortalità del coronavirus.

Contrariamente alla credenza popolare, hanno scoperto che il 40% dei partecipanti aveva meno di 20 ng/ml di 25-idrossivitamina D, che è considerata una carenza di vitamina D.

“La mortalità per la malattia era correlata positivamente con l’età e negativamente con i livelli sierici di 25-idrossivitamina D, calcio e albumina”.

Allo stesso modo, evidenziano che nei pazienti ricoverati in ospedale per COVID-19, la carenza di 25-idrossivitamina D era correlata all’alto rischio di malattia grave, ricovero in terapia intensiva e morte.

Secondo gli scienziati, nei casi gravi di coronavirus, il sistema immunitario “non ha la risposta adeguata per impedire che l’infezione virale si moltiplichi e progredisca”. In questo senso, si stima che la causa della correlazione tra carenza di vitamina D e casi gravi possa risiedere nelle proprietà antibatteriche e antivirali della vitamina D.

Nel frattempo, mentre l’età dei pazienti era direttamente correlata alla mortalità, non è stata trovata alcuna correlazione tra il sesso della persona e la gravità della malattia.