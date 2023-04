Ultime Notizie » Achraf Hakimi » La moglie di Achraf Hakimi rimane a bocca asciutta nel Divorzio dal calciatore

L’ex giocatore dell’Inter Achraf Hakimi ha avuto una svolta importante nella sua carriera, diventando uno dei giocatori importanti del PSG e con la squadra del Marocco ha ottenuto il quarto posto nella Coppa del Mondo 2014. Tuttavia, il difensore marocchino per questioni personali è stato coinvolto nella controversia, poiché è stato accusato di stupro, che alla fine ha portato la moglie, l’attrice spagnola Hiba Abouk, a chiedere il divorzio.

È stato recentemente rivelato che la principale richiesta di Hiba Abouk di concedere il divorzio ad Achraf Hakimi è che il calciatore le desse la metà di tutti i suoi beni.

Tuttavia, l’attrice è rimasta a bocca aperta: una grande sorpresa con la risposta.

Il tribunale ha riferito che la sua richiesta non poteva essere eseguita, dal momento che il difensore del Paris Saint-Germain non possiede nulla. Il fatto è che, molto astutamente, Hakimi ha intestato tutto a nome di sua madre, visto che del milione di euro che guadagna a settimana, ne riceve solo l’80 per cento e il resto viene gestito da sua madre.

Da notare che è stato anche riferito che ogni marocchino vuole comprare qualcosa, va da sua madre, visto che è lei che si occupa di comprarlo con i soldi che riceve da suo figlio.