E' morto il modello-cantante Nick Kamen, quello della pubblicità Jeans Levi's 501 [VIDEO]

Nick Kamen, protagonista di quella che è ancora una delle pubblicità più famose di tutti i tempi, è morto all’età di 59 anni.

Quando si è spogliato dei suoi boxer in una lavanderia automatica, non ha venduto solo i Jeans Levi’s 501, ma ha anche introdotto uno stile alternativo di biancheria intima a una nazione di uomini che erano cresciuti in y-fronts. Quasi certamente, gli exploit di Kamen hanno anche contribuito a vendere pubblicità come professione affascinante negli anni ’80 e ’90.

Un pezzo supremo di creatività commerciale con una colonna sonora geniale fornita da Marvin Gaye

“I heard it through the grapevine“, è sempre un buon momento per dare un’altra occhiata all’iconica pubblicità didel 1985.

Proprio grazie a quel video, il modello fu notato da Madonna, che collaborò alla produzione del brano pop “Every Time You Break My Heart” nel 1986. Per il momento non sono ancora chiarite le cause della morte di Nick Kamen.