È il sesto minerale trovato sul satellite naturale della Terra. Scienziati cinesi hanno scoperto un nuovo minerale sulla luna e lo hanno chiamato “Chang’e Stone”. L’annuncio è stato dato oggi dalla China National Space Administration e dalla China Atomic Energy Authority. Quest’ultima scoperta ha reso la Cina il terzo paese a registrare tali ritrovamenti.

I ricercatori hanno isolato da campioni di suolo lunare, portati sulla Terra dalla sonda “Chang’e-5“, una particella monocristallina con una dimensione di circa 10 micron (un micron è un milionesimo di metro) e ne hanno decifrato con successo la struttura. La “Chang’e Stone” è un minerale di fosfato a forma di cristallo colonnare.

Gli scienziati affermano che questo minerale si trova nelle particelle di

Nella mitologia cinese, “Chang’e” era una bellissima giovane donna che prese una pillola dell’immortalità e poi volò sulla Luna, dove divenne la dea della luna. “Chang’e” è anche il nome della missione lunare cinese.

