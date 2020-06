L'Oréal rimuoverà parole come "sbiancamento" dai suoi prodotti schiarenti per la pelle.

L’Oréal, la più grande azienda di cosmetici al mondo, ha annunciato venerdì che rimuoverà le parole relative a “bianco”, “chiaro” e “luce” dai suoi prodotti per l’illuminazione della pelle con applicazione notturna. La decisione è stata presa dopo le critiche ricevute da attivisti che sostengono l’ondata di proteste contro il razzismo in tutto il mondo. Attraverso una dichiarazione, la società L’Oréal ha giustificato la decisione citando “legittime preoccupazioni in merito ai termini utilizzati per descrivere i prodotti per l’uniformità della pelle”.

Ultimamente, gli utenti dei social network hanno messo in discussione diversi marchi che hanno simpatizzato con il movimento “Black Lives Matter” e che, nonostante ciò, continuano a vendere prodotti problematici considerati razzisti.

“L’Oréal Paris è solidale con la comunità nera e contro ogni tipo di ingiustizia. Ci impegniamo con la NAACP [Associazione nazionale per l’avanzamento della gente di colore] a sostenere i progressi nella lotta per la giustizia”, ha detto la compagnia all’inizio di giugno.

Si stima che il business dei prodotti schiarenti della pelle raccoglie 8,3 miliardi di dollari all’anno, secondo un rapporto di Grand View Research, che ha valutato il mercato nel 2018.

Gli esperti attribuiscono il dato alla “crescente preferenza per la pelle chiara come una questione di fiducia e una maggiore bellezza”: aumenterebbe la domanda per questi tipi di prodotti.

La decisione di L’Oréal arriva poco dopo l’annuncio della consociata indiana di Unilever giovedì che cambierà il nome della sua gamma di prodotti in “Fair and Lovely”, che promuove tonalità della pelle più chiare.