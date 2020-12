Dove vedere Lazio Verona streaming e diretta tv. Sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21: si gioca allo stadio Olimpico di Roma sabato 12 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20:45. I biancocelesti di Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo 10 giornate con 17 punti, mentre i veneti di Juric sono ottavi a quota 16 punti. La Lazio ha subito 17 gol nelle prime 10 partite di questo campionato: peggior risultato dal 1992/93 per i biancocelesti a questo punto della stagione (18 reti incassate in quel caso).

Le probabili formazioni di Lazio Verona.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Muriqi, Patric, Proto, Vavro, Lulic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: Ceccherini. Indisponibili: Benassi, Cetin, Gunter, Kalinic, Udogie, Vieira.

Dove vedere Lazio Verona Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Lazio Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Lazio Verona online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.