telescopio webb scopre gas co2 su esopianeta

Durante le esplorazioni effettuate dal telescopio James Webb della NASA, è stata fatta un’altra importante scoperta e per la prima volta ci sono prove evidenti dell’esistenza di anidride carbonica su un pianeta al di fuori del Sistema Solare.

La scoperta fornisce informazioni agli scienziati sulla composizione e la creazione di questo esopianeta.

La stella è stata chiamata dall’agenzia spaziale WASP-39 b ed è composta da gas caldo, la cui dimensione equivale a un quarto della massa di Giove e, a differenza dei giganti gassosi più freddi, questo pianeta orbita molto vicino alla sua stella.

In precedenza, altri telescopi come Hubble e Spitzer hanno rilevato la presenza di vapore acqueo, sodio e potassio nell’atmosfera di questo pianeta, tuttavia James Webb ha una sensibilità agli infrarossi senza pari che è riuscita a documentare l’anidride carbonica.

“Non appena i dati sono apparsi sul mio schermo, sono stato catturato dall’enorme funzione di anidride carbonica“, ha affermato Zafar Rustamkulov, uno studente laureato alla Johns Hopkins University e parte del team scientifico.

Il gruppo di ricercatori era entusiasta, dal momento che nessun osservatorio era stato in grado di misurare questo composto chimico, che è fondamentale per misurare l’abbondanza di gas come acqua e metano che si ritiene esistano su questo tipo di esopianeta.

“Rilevare un segnale così chiaro di anidride carbonica in WASP-39 b fa ben sperare per il rilevamento di atmosfere su pianeti più piccoli delle dimensioni della Terra”, ha affermato Natalie Batalha dell’Università della California, Santa Cruz, che guida lo studio.

Trovano l’acqua in WASP-96

Comprendendo la composizione dell’atmosfera di un pianeta, possono arrivare all’origine del pianeta e come si è evoluto e funzionare come “inseguitori sensibili della storia della formazione dei pianeti” nelle parole di Mike Line dell’Arizona State University.

Questo esopianeta aveva già sorpreso gli scienziati, poiché l’acqua era stata precedentemente scoperta nella sua atmosfera.

Il telescopio ha puntato il suo Near-Infrared Imager e Slitless Spectrograph (NIRISS) verso WASP-96 per più di sei ore mentre il pianeta passava davanti alla sua stella.

Il team coinvolto nel progetto del telescopio ha spiegato che il dispositivo cattura la luce della stella che è stata filtrata dall’atmosfera del pianeta e poi la confronta con i valori registrati quando il pianeta non ostacola l’emissione.

Con questo, è possibile determinare la presenza e l’abbondanza di gas chiave nell’atmosfera del pianeta, poiché atomi e molecole hanno modelli caratteristici delle lunghezze d’onda che assorbono.