Ultime Notizie » Calcio Serie A » Juventus-Roma 1-1: risultato di parità firmato Vlahovic e Abraham

RISULTATO JUVE-ROMA – Nel big match allo Stadium di Torino del terzo turno di Serie A, Juventus e Roma finisce in parità 1-1 (primo tempo 1-0). Dopo 90 minuti di agonismo e partita a sprazzi molto intensa, le due formazioni si sono divise la posta in palio: al gol in apertura, su punizione, di Vlahovic ha risposto Abraham con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Dybala al 69′. Nel mezzo anche un gol annullato dal VAR a Locatelli per fallo di mano a Vlahovic sulla ripartenza dell’azione bianconera. Nel finale la Juventus, nonostante i cambi tra cui l’esordio assoluto di Milik in bianconero, non riesce a trovare energie e soluzioni per segnare il gol dei tre punti.

Il tabellino di Juventus-Roma risultato finale 1-1 (primo tempo 1-0)

assolutamente sfavillante; per Mourinho un ottimo segnale dalla sua Roma: nonostante un primo tempo da cancellare non ha mollato neppure stavolta.

Marcatori gol: 2′ Vlahovic (J), 69′ Abraham (R).

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti (77′ McKennie), Locatelli (85′ Rovella), Rabiot (58′ Zakaria); Cuadrado (77′ Milik), Vlahovic (85′ Kean), Kostic. Allenatore Max Allegri.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (62′ Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (46′ Zalewski); Pellegrini (90’+3′ Bove), Dybala (78′ Kumbulla); Abraham. Allenatore José Mourinho.

Arbitro: Irrati. Ammoniti: 6′ Locatelli, 42′ Cristante.