Ultime Notizie » Adidas » Scarpe da calcio: Adidas presenta la sua collezione Nighstrike Pack

Adidas presenta la sua collezione Nighstrike Pack per la stagione 2023-24 nel calcio mondiale. La raccolta include le scarpe X Crazyfast, COPA Pure e Predator Accuracy, tutte caratterizzate da un aspetto notturno e disponibili in colorazione nera. L’X Crazyfast è il modello più distintivo, con dettagli iridescenti e utilizzo della tecnologia Aeroplate per una maggiore leggerezza e comfort. Le Predator Accuracy e COPA Pure si differenziano per la tecnologia utilizzata e presentano caratteristiche specifiche come una tomaia in tessuto e una sostenibilità con almeno il 50% di contenuto riciclato. La critica ha apprezzato la popolarità delle scarpe tra i fan e i giocatori, ma ha anche criticato la loro semplicità. Gli utenti sono invitati a condividere le loro preferenze sulla collezione sui social media dell’azienda.

Le nuove scarpe di Adidas: X Crazyfast, COPA Pure e Predator Accuracy

Adidas si prepara per la stagione 2023-24 nel calcio mondiale e lancia la sua collezione Nighstrike Pack, composta da tre iconiche scarpe: X Crazyfast, COPA Pure e Predator Accuracy. Queste tre calzature sportive arrivano in “modalità stealth” sul sito ufficiale dell’azienda (www.adidas.com) e in alcuni negozi selezionati.

La caratteristica principale, ovviamente, è che tutte sono quasi interamente nere, conferendo alle scarpe un aspetto notturno.

L’unico che si differenzia nello stile è l’X Crazyfast, il gioiello della collezione, poiché al colore nero si aggiunge un piccolo punto di iridescenza sulle tre strisce, sull’avampiede e sulla scritta Crazyfast sul lato medio.

Un altro elemento che cambia nell’X Crazyfast della collezione Nighstrike Pack di Adidas è l’utilizzo della tecnologia Aeroplate, al posto dell’inserto in suola di carbonio del passato. L’aggiornamento rende lo stivale cinque grammi più leggero, garantendo anche maggiore comfort e reattività.

Come sono le Predator Accuracy e COPA Pure della collezione Adidas Nighstrike Pack

Le Predator Accuracy e COPA Pure presentano entrambe una colorazione completamente nera, differenziandosi solo per la tecnologia utilizzata.

Le Adidas COPA Pure hanno una tomaia Hybrid Touch, oltre a elementi in gomma High Definition Grip, completati da un avampiede in pelle imbottita.

Le Predator Accuracy, invece, si distinguono per la loro sostenibilità, presentando almeno il 50% di contenuto riciclato, come spiega Adidas.

Queste scarpe da calcio utilizzano una tomaia in tessuto, con elementi e stampe in rilievo. Inoltre, hanno una suola esterna in gomma.

Cosa dice la critica sulle scarpe Adidas Nighstrike Pack?

“Il Nightstrike Pack non dovrebbe essere indossato dai migliori giocatori del mondo, ma sicuramente sarà popolare tra i fan e i giocatori in generale”, dice il portale specializzato Footy Headlines, riferendosi alle grandi stelle del calcio.

Tuttavia, il portale critica anche la semplicità dei modelli: “Il design classico del pacchetto sicuramente attirerà coloro che apprezzano lo stile senza tempo e la semplicità, ma potresti anche descriverlo come privo di ispirazione“.

Cosa ne pensi della collezione Adidas Nightstrike Pack? Qual è il tuo modello preferito? Faccelo sapere nei commenti sui nostri social media.