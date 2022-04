Ultime Notizie » Calcio » Juventus vuole Luka Modric del Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVE – A 36 anni, e con un contratto che attualmente durerà fino al 30 giugno 2022, pochi dubitano che il centrocampista Luka Modric (vincitore del pallone d’oro e miglior giocatore del mondo 2018) prolungherà la sua relazione con il Real Madrid per un’altra stagione.

Il desiderio del calciatore croato è quello di continuare a difendere i colori della rosa di Chamartín e di appendere le scarpe al chiodo vestito di bianco.

Diverse squadre sono però attente alla possibilità di lanciarsi per il suo acquisto se ciò non dovesse accadere. È proprio quanto sottolinea il giornalista del quotidiano As Sergio Santos, secondo il quale Modric ha attualmente sul tavolo due proposte. Si tratta della Juventus oltre che di una rosa del Qatar di cui non si hanno più dati. Soggetto a seguire.